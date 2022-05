Puterea de la Moscova pregătește terenul psihologic. Pentru ce anume, explică Teodor Baconschi Fostul ministru de Externe Teodor Baconschi a declarat ca puterea de la Moscova pregatește terenul psihologic, fie pentru un razboi de rutina, fie pentru o retragere. Acesta a mai spus ca deși Occidentul se aștepta la un anunț important pe 9 mai, in timpul paradei de la Moscova, Putin nu a spus nimic. „Acel discurs ramane important pentru ca nu a spus nimic. Asta arata ca leadershipul rus este intr-un moment de nihilism sau de paralizie. Ma ingrijoreaza poate un singur lucru, ca nici macar replicile voit acide pe care le dadea purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova nu mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

