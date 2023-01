Curațarea sistemului de justiție va fi activitatea de baza a Ministerului de Justiție in 2023. Declarația aparține ministrului Sergiu Litvinenco și a fost facuta in cadrul consultarilor organizate pe marginea Planului de acțiuni pentru acest an. Astfel, potrivit lui, pana la finele anului, Rep. Moldova va avea noi componențe la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) și la Curtea Suprema de Justiție (CSJ), transmite Radio Chișinau.

