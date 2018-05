Puterea cetățeniei. Ce pașapoarte oferă acces liber în cele mai multe țări Cetațenii statelor bogate nu au automat și cele mai puternice pașapoarte, iar calitatea de a fi cetațean al unei țari cu o economie puternica nu este o garanție pentru libera circulație in intreaga lume, scrie Quartz. Indexul privind calitatea naționalității, realizat de Henley and Partners, împarte beneficiile pe care apartenența la o anumită țară le oferă cetățenilor săi în patru: libertatea de a călători, ușurința de a se stabili într-o altă țară, putere economică și dezvoltare… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

