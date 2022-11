Stiri pe aceeasi tema

- Robert Cazanciuc a afirmat ca avizul Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei arata directia buna in care se indreapta sistemul juridic romanesc, iar pasul firesc urmator este inchiderea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV).

- Președintele USR, Catalin Drula, l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis ca nu a așteptat avizul Comisiei de la Veneția inainte de promulgarea legilor justitiei, așa cum solicitase comisarul european pentru justiție.

- USR ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu promulge legile justitiei in forma actuala si considera ca decizia Curtii Constitutionale de respingere a sesizarilor USR privind aceste legi, in lipsa unui aviz al Comisiei de la Venetia, arata ca „CCR a ajuns un simplu instrument politic”. „CCR a…

- Decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarile USR pe legile Justiției, in absența unui aviz al Comisiei de la Veneția, demonstreaza ca „CCR a ajuns un simplu instrument politic”, potrivit unui comunicat al formațiunii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- USR a anunțat sesizarea Comisiei de la Veneția pe tema legilor Justiției. In același timp, ministrul a susținut ca sesizarea trebuia facuta anul trecut, in timp ce USR era in fruntea ministerului.

- 14 dintre cele mai relevante ONG-uri din domeniul politicilor publice au transmis miercuri o scrisoare deschisa catre Parlament in care cer legislativului sa nu voteze legile justiției propuse de ministrul Catalin Predoiu fara sa aiba avizul Comisiei de la Veneția, potrivit unui comunicat de presa.…

- Deputatul USR Stelian Ion a solicitat, marti, conducerii Comisiei speciale parlamentare comune pentru examinarea legilor din domeniul justitiei sa dea dovada de flexibilitate in ceea ce priveste dezbaterea celor trei proiecte propuse, argumentand ca acestea sunt extrem de importante pentru a fi dezbatute…