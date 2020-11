Puterea amintirilor alimentare: gustul copilăriei (P) Miliarde de oameni din intreaga lume se afla acum intr-o situație in care petrec mult timp acasa, intr-o stare de incertitudine. In aceste momente, ne apucam de lucruri care ne ofera confort, ajungand la o aparența de normalitate și recreand lucruri care ne calmeaza. Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare ale Bancii Naționale a Romaniei (BNR) au urcat la 33,79 miliarde euro la sfarșitul lui octombrie 2020, de la 32,6 miliarde euro la 30 septembrie 2020. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 2,76 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta…

- Activele fondurilor de pensii private au ajuns, in august 2020, la 68,5 miliarde lei, in urcare cu 18,6% fața de august 2019 și cu 3,3% mai mari decat in iulie 2020. Datele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) arata ca titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 45,6…

- Chevron va deveni al doilea producator de șisturi bituminoase din SUA dupa preluarea producatorului de gaze și petrol Noble Energy, pentru care va achita echivalentul a 4,2 miliarde dolari, conform Reuters. Tranzactia se va realiza prin schimb de acțiuni și este estimata ca se va finaliza in trimestrul…

- Nicolas, nepotul lui Escobar, a gasit o punga cu 18 milioane de dolari intr-un perete al uneia dintre fostele reședințe ale fostului lider al Cartelului de la Medelin. Zvonuri privind comori ascunse de fostul lider al cartelului drogurilor au circulat multa vreme dupa moartea acestuia, in 1993, au inceput…

- Familia lui Marin Constantin – cel care acum candideaza la Primaria Roata din județul Giurgiu, din partea PSD, este implicata in mai multe scandaluri, pe planuri diferite. In timp ce soția este amestecata intr-un caz de fraudare a unui examen de Bacalaureat, fiica actualului candidat PSD este implicat…

- NASA a publicat o estimare a finantarilor necesare pentru a fi posibil ca in anul 2024 astronauții americani sa ajunga pe luna. Finanțele sunt estimate la aproximativ 28 de miliarde de dolari pentru urmatorii cinci ani, din care 16 miliarde de dolari pentru modulul de aselenizare, informeaza AFP.Congresul…

- Netflix va ajunge acest an la investiții totale de 13,6 miliarde de dolari, mai mult decat toți rivalii sai. Potrivit estimarilor facute de compania Ampere Analysis pentru Financial Times, investiția companiei Netflix in filme și programe de televiziune va crește pana la finalul anului 2020 cu 3 miliarde…

- Profesorul Alexandru Rafila, expert al Organizației Mondiale a Sanatații, solicita o simulare experimentala a desfașurarii cursurilor in școli. Rafila considera ca este o problema pentru elevi sa stea in banci desparțiți de acele separatoare. „Nu știu cum vor funcționa desparțitoarele de plexiglas in…