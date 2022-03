Putem sta liniștiți: 764.000 pastile de iodură de potasiu primite de DSP Neamț Un lot de 764.000 comprimate de iodura de potasiu au fost primite joi, 24 martie, de Direcția de Sanatate Publica Neamț. Pastilele au fost alocate de Ministerul Sanatații din producția companiei Antibiotice Iași, in contextul amenințarilor din conflictul din Ucraina. Specialiștii din Sanatate atrag atenția asupra faptului ca pastilele cu iod sunt destinate utilizarii de catre populatia din apropierea unui reactor nuclear, in cazul eliberarii de iod radioactiv in aer sau in urma unui accident nuclear. Administrarea comprimatelor de iodura de potasiu se face doar in primele ore și nu trebuie considerata… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

