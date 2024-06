Stiri pe aceeasi tema

- Romania infrunta azi Belgia la EURO 2024, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro, cu informații de la fața locului de la reporterii Gazetei. „Tricolorii” se pot califica in optimile de finala ale Campionatului European dupa a doua etapa a grupelor. Romania a inceput entuziasmant EURO 2024, 3-0 cu Ucraina…

- Romania a impresionat in primul meci de la Euro 2024. A invins-o pe Ucraina cu 3-0 și este favorita la calificare. Elevii lui Edi Iordanescu mai au nevoie de un singur punct pentru a ajunge in optimi. Bookmakerii au actualizat cotele, iar Romania are prima șansa din grupa E. Belgia a pierdut surprinzator…

- Nationala de fotbal a Romaniei conduce Ucraina cu scorul de 3-0, in meciului care are loc luni, pe Football Arena din Munchen, in Grupa E a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Romania infrunta Ucraina, luni, de la ora 16:00, la Munchen, in primul meci din Grupa A a Campionatului European de fotbal – EURO 2024. Echipele de start: Romania: 1. Florin Nita – 2. Andrei Ratiu, 3. Radu Dragusin, 15. Andrei Burca, 11. Nicusor Bancu – 6. Marius Marin – 20. Dennis Man, 18. Razvan Marin,…

- Romania joaca pentru titlul european dupa o pauza de opt ani, numarandu-se printre cele 24 de echipe prezente la EURO 2024. Meciurile de la EURO 2024 vor fi jucate in perioada 14 iunie-14 iulie. Astfel, la EURO 2024, Romania face parte din Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia și Ucraina. Tricolorii…

- Francesco Calzona (55 de ani), selecționerului Slovaciei, a anunțat lotul pentru Euro 2024. Slovacii fac parte din grupa E, alaturi de Romania, Belgia și Ucraina. Romania - Slovacia va fi meciul decisiv al grupei E de la Campionatului European. Disputa este programata pe 26 iunie, de la ora 19:00, pe…

- Romania a invins Bosnia, scor 4-1, și s-a calificat in semifinalele Campionatului European de minifotbal. „Tricolorii” vor infrunta vineri, de la ora 21:30, reprezentativa din Kazahstan. Semifinalele sunt programate vineri, 7 iunie. Finala se joaca o zi mai tarziu, sambata. Romania iși respecta statutul…