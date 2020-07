Stiri pe aceeasi tema

- In spațiul public a aparut de cateva zile informația, neconfirmata din surse oficiale, ca Andreea Esca și soțul Alexandre Eram ar avea probleme de sanatate. Relativ recent, postul de televiziune PRO TV, postul la care lucreaza Andreea Esca, a anunțat public ca mai mulți angajați ai trustului au fost…

- Dupa ce in presa tabloida au aparut informații care spuneau ca Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, se afla internat, in stare grava, in Spitalul Monza din Capitala, unitatea medicala vine cu precizari și dezminte acest lucru.Vedeta la Pro TV, Andreea Esca, s-a infectat cu COVID, saptamana…

- Andreea Esca s-a infectat cu noul coronavirus, dupa ce a participat la o petrecere unde nu a respectat masurile de prevenire a infectarii cu Covid-19. Vedeta PRO TV se afla, in prezent, internata la un spital privat din Romania, unde este pazita de numeroase garzi de corp. Celebra prezentatoare de…

- Conform presei de tabloid, prezentatoarea ar fi infectata cu coronavirus si s-a afla internata in spital, alaturi de sotul sau, Alexandre Eram. In acest context, gazetarul Cristian Tudor Popescu a incurajat-o pe aceasta sa faca declaratii pentru a confirma sau infirma zvonurile. Citește și: CTP,…

- Zeci de vedete si influenceri din Romania au petrecut pe litoral la o petrecere organizata cu prilejul lansarii unui hotel de lux din statiunea Olimp, fara respectarea regulilor de distanțare sau ale celorlalte masuri de prevenire a raspandirii coronavirusului, potrivit G4media.ro. Imaginile…

- Andreea Esca a facut o referire la verigheta sa de nunta, pe care spune ca și-a scos-o de pe deget pentru a reuși sa pastreze igiena in mod corespunzator, potrivit sfaturilor primite de la medici. "Inca nu mi-am pus inapoi verigheta pe deget, nu am nici un fel de bijuterie pe maini, ca sa…

- O angajata a Fabricii de Arme Cugir, care a fost grav ranita, vineri, intr-un accident de munca produs pe linia de fabricatie a trasoarelor, a decedat intr-un spital din Bucuresti, unde a fost internata cu arsuri pe peste 80% din suprafata corpului, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, reprezentantul…

- Arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Pimen (90 de ani) se afla printre primii pacienți infectați cu coronavirus din Romania care au primit tratament cu plasma recoltata de la pacienți vindecați, ce conține anticorpi și poate ajuta la vindecarea de infecția cu COVID-19. Informația a fost obținuta…