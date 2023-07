Putem obtine un credit cu istoric negativ? Daca aveți un istoric credit negativ, inseamna ca ați avut dificultați in trecut in a va achita datoriile sau a respecta termenii unui credit. Acest lucru poate fi cauzat de intarzieri la plata, neplata, executare silita sau chiar faliment. Un astfel de i Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

