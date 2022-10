Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat miercuri ca simte ca un acord de pace pentru a pune capat razboiului din Ucraina nu este aproape. “Suntem departe de sfarsitul razboiului”, a declarat el reporterilor dupa o convorbire telefonica avuta miercuri cu presedintele rus Vladimir Putin,…

- Procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, a estimat luni la peste 46.000 numarul crimelor de razboi comise de Rusia pe teritoriul Ucrainei de la inceputul invaziei in 24 februarie si a insistat asupra crearii unui tribunal international special pentru anchetarea si tragerea la raspundere a celor…

- Dupa invadarea Ucrainei, Occidentul a impus mai multe pachete de sancțiuni impotriva lui Vladimir Putin și a țarii sale, astfel ca o mare parte dintre firmele internaționale și-au retras activitatea din Rusia, in timp ce companiile aeriene din mai multe țari au impus restricții de calatorie și de zbor…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a emis duminica seara decretele prin care i-a eliberat din functie pe șeful Serviciului de Securitate de Stat și pe procurorul general al Ucrainei, relateaza Reuters. Liderul de la Kiev spune ca oficiali din institutiile conduse de Ivan Bakanov și Irina Venediktova…

- Rusia se pregateste pentru urmatoarea etapa a ofensivei sale in Ucraina, a declarat un oficial militar ucrainean, dupa ce Moscova a anuntat ca fortele sale vor intensifica operatiunile militare in „toate zonele operationale”, transmite Reuters. Rusia pare sa regrupeze unitati pentru o ofensiva spre…

- Razboi in Ucraina, ziua 139. Presedintele Rusiei a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obținerea cetațeniei ruse pentru toti ucrainenii. Ministrul ucrainean al Apararii vrea sa adune o armata de „un milion de oameni”, echipata c