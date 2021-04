Putem crește eficacitatea vaccinurilor anti-COVID. La ce soluție trebuie să apelăm Exercițiile fizice practicate cu regularitate ar putea crește eficacitatea vaccinurilor anti-COVID cu pana la 40%, arata un studiu citat de Herald Scotland. Cel mai amplu studiu realizat pana acum pe aceasta tema a constatat ca activitatea fizica reduce riscul de deces din cauza bolilor infecțioase, cum ar fi Covid-19, cu 37% și reduce șansele de infectare cu 31%. Oamenii de știința spun ca un program de activitate fizica de 12 saptamani inainte de vaccinare ar putea duce la o imunizare mai eficienta cu 20-40%. Cercetatorii de la Universitatea Glasgow Caledonian au analizat 16.698 de studii epidemiologice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

