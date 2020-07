Putem controla pandemia! Streinu Cercel are soluția. Ce trebuie să facă românii Acesta susține ca doar cu ajutorul purtarii maștii de protecție, cu pastrarea distanței fizice și cu respectarea celorlalte masuri impuse de autoritați vom putea trece cu bine de aceasta perioada. Potrivit profesorului, masca de protecție are efect in primele 2-4 ore de la aplicarea ei și trebuie schimbata in momentul in care se umezește, „Masca va opri ce vine din fața noastra. Acele particule nu pot sa patrunda prin aceste straturi. Infecția cu coronavirus poate sa treaca prin masca la un moment dat, dar nu la inceput. Avem un interval de timp in care masca ne protejeaza. Se spune ca o masca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

