- La data de 06.04.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Satu Mare au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului A.A. pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc.In cauza exista suspiciunea…

- La data de 28.02.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin au dispus efectuarea urmaririi penale fața de 16 persoane, pentru savarșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, șantaj,…

- Prin rechizitoriul din data de 13.02.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor S.B.S., N.V., B.T., G.S., M.I., G.M., S.B., N.S., B.C., P.V.A., K.I.I., S.N., Iusco Marcel Vasile…

- In data de 11 februarie 2020, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in urma derularii interviurilor programate, a avizat propunerile ministrului justitiei de numire in functiile de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procuror sef…

- La data de 06.02.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Calarasi au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a sapte inculpati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic…

- Teodor Nita, candidat la sefia Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), a afirmat, vineri, ca este necesara modificarea legislatiei in ceea ce priveste Garda de Mediu, pentru a i se da competenta de efectuare a urmaririi penale in colaborare directa…

- Gheorghe Dinca a ajuns joi dimineața la sediul DIICOT, pentru a fi audiat de procurori. Acesta este audiat la cererea sa, dupa ce s-a razgandit si a declarat ca NU a ucis-o pe Luiza Melencu. Dinca si-a schimbat declaratia dupa ce, timp de sase luni, a sustinut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si…