Stiri pe aceeasi tema

- Conform ANM, fost emisa o avertizare de tip COD PORTOCALIU. Ploi torențiale, vijelii, descarcari electrice și grindina. Avertizarea este valabila incepand de la ora 14:10 pana la ora 15:10.

- Meteorologii au anunțat ca vin fenomenele extreme peste Romania! Incepand de maine, vremea se schimba radical! (Reduceri mari la jocuri PC) Aerul fierbinte se instaleaza in jumatatea de est a tarii, iar in cea de vest vin vijeliile, grindina si ploile insemnate. In unele locuri, vor cadea chiar si 80…

- Via:a pentru nativii anumitor zodii se va schimba radical! Cel pu:in, acest lucru il sus:ine celebrul Nostradamus, conform unor previziuni recent descoperite. Nativii urmEtoarelor zodii se vor confrunta cu situa:ii nemaivEzute, in urmEtoarele luni.

- Societatea Romana de Homeopatie (SRH) a luat poziție fața de recenta inițiativa a patru parlamentari USR de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma ... The post Autoritațile in domeniul medical susțin beneficiile homeopatiei appeared first on Renasterea banateana .

- Securities and Exchange Commission (SEC) din Statele Unite, un fel de ASF in Romania, adopta noi masuri pentru reglementarea criptomonedelor, numind-o pe Valerie A. Szczepanik drept primul consilier senior pentru activele digitale și inovație. Aceasta va fi responsabila cu manipularea și supravegherea…

- Autoritatile din Amsterdam au in plan conditii mai stricte pentru reglementarea fluxului de turisti care invadeaza anual strazile orasului, printre aceste masuri numarandu-se limitarea optiunilor de cazare si cresterea taxelor, in conformitate cu un nou plan al noii majoritati, informeaza AFP. Circa…

- Meteorologii anunta ca, miercuri, instabilitatea atmosferica va fi accentuata in intreaga tara, indeosebi in vestul si nord-vestul tarii, precum si in zonele montane si submontane. Vor fi perioade cu averse care vor avea si caracter torential, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect…

- Autoritatile devin dependente de un singur furnizor/distribuitor, in principal, la achizitionarea de aplicatii software dezvoltate la cerere si de dispozitive medicale, a constatat Consiliul Concurentei in urma Studiului privind efectul de captivitate in achiziții publice.