- Polițiștii au descins la locuința unei femei din Zagra. Concubinul acesteia, un austriac de 71 de ani ar fi introdus in țara, ilegal, arme letale. Ieri, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat o percheziție in Zagra. Aceștia…

- Trei arme letale, despre care exista suspiciuni ca ar fi fost introduse ilegal in țara, au fost descoperite și ridicate de polițiștii din Bistrița-Nasaud, in urma unei percheziții. La data de 10 februarie, polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și cei ai Serviciului…

- In urma acțiunilor desfașurate vineri, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și cei din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au intocmit dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de operațiuni cu articole pirotehnice, fara drept. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, polițiștii…

- Politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de luptatori din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, au efectuat 5 perchezitii domiciliare in municipiul Ramnicu Sarat si in comuna Movila Banului. „Activitațile au vizat un barbat și o femeie in varsta de 35 și…

- In ziua de 24 decembrie a.c., politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase sprijiniți de luptatori din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, au efectuat 5 perchezitii domiciliare in municipiul Ramnicu Sarat si in comuna Limpezis.

- Un barbat de 30 de ani din Nimigea, judetul Bistrita-Nasaud, este acuzat ca detinea ilegal arme la domiciliul sau, potrivit Agerpres. Joi, politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, impreuna cei de la Serviciul pentru Actiuni Speciale, au pus in aplicare un mandat de perchezitie…

- In ziua de 19 decembrie a.c, polițiști din cadrul Biroului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara la imobilul, din Ramnicu Sarat, unei persoane banuite de comiterea infracțiunii…

- Duminica, polițiști din cadrul Biroului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara la imobilul, din Ramnicu Sarat, unei persoane banuite de comiterea infracțiunii de nerespectarea…