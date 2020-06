Puștanii K-Pop, noii activiști anti-Trump Sarbatorita pe rețelele de socializare pentru sabotarea campaniei președintelui american la Tulsa, comunitatea K-Pop este politizata și se afirma din ce in ce mai mult ca activista, departe de imaginea inocenta a acestei muzici pornita din Coreea de Sud, cucerind adolescenții din intreaga lume. #rallyfail (intalnirea eșuata), #crowdfail (mulțimea absenta): sunt sute de mesaje pe […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Presedintele a tunat si a fulgerat, sambata, inca dinaintea inceperii congresului si si-a varsat nervii pe cei mai buni asistenti politici, dupa ce presa a dezvaluit ca sase membri ai echipei sale de promovare aflati in Tulsa au fost confirmati pozitiv pentru COVID-19, inclusiv un membru al serviciului…

- "In America lui Joe Biden, jefuitorii si strainii in situatie ilegala au mai multe drepturi decat americanii care respecta legea", a lansat el in timpul mitingului de campanie de la Tulsa, in Oklahoma. "El nu a facut niciodata nimic, a fost vicepresedinte", a mai afirmat Trump.

- Fara sa explice daca vorbeste serios, presedintele american a afirmat in fata sustinatorilor sai reuniti la Tulsa, in Oklahoma, ca testarea este "o arma cu doua taisuri". "Iata partea proasta: cand exista acest volum de testari, gasim mai multi oameni, descoperim mai multe cazuri", a continuat el la…

- Trump a anuntat in fata presei, la Casa Alba, ca urmeaza sa dezvaluie in curand locul in care isi va sustine discursul la ceremonia sa de investire de catre Partidul Republican in alegerile prezodentiale de la 3 noiembrie. Locatarul Casei Albe - care abia asteapta sa-si reporneasca campania electorala…

- Sunt aproape șase luni de când lumea a început sa se schimbe, iar acum masca a devenit ceva obișnuit, economia s-a prabușit în multe țari și costurile repornirii sunt mari. Însa nu trebuie totuși sa ne temem foarte tare ca ne-am putea infecta de la suprafețe și nici de o mutație…

- “Nu am sentimentul ca G7 reprezinta corect ce se petrece in lume. Este un grup de tari foarte depasit”, le-a declarat președintele american jurnalistilor aflati la bordul avionului Air Force One, adaugand ca i-ar placea sa invite Rusia, Coreea de Sud, Australia si India sa se alature la toamna unui…

- Reporter: Criza Covid-19 poate sa accelereze avansul Chinei in fata Statelor Unite și sa conduca la o forma de paritate strategica intre cele doua țari? Mathieu Duchatel: China percepe criza ca pe un moment de slabiciune americana și incearca sa profite de aceasta oportunitate pentru a convinge comunitatea…

- „Nu cred sa fie in mod special o provocare sau o amenintare pentru noi”, a declarat generalul Mark Milley in cadrul unei conferinte de presa la Pentagon. In ceea ce priveste tipul de proiectile, „acestea sunt cu raza scurta de actiune, nu sunt rachete deosebit de mari”, a adaugat el. „Ar putea avea…