Cristian Pustai (54 de ani), antrenorul celor de la FC Buzau, a acuzat la final maniera de arbitraj a „centralului” George Gaman in eșecul suferit sambata contra Concordiei Chiajna, 0-1, rezultat decisiv in stabilirea play-off-ului. Petrolul, U Cluj, Hermannstadt, CSA Steaua, Concordia Chiajna și Unirea Slobozia merg in play-off-ul Ligii 2. ...