- Ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a dat asigurari ca țara sa sprijina accelerarea procesului de aderare a Rep. Moldova la Uniunea Europeana, asigurarea fiind facuta in timpul unei intrevederi cu omologul sau moldovean, Mihai Popșoi.

- Agentiea de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) - Centrul Judetean Bistrita Nasaud anunta faptul ca, pentru a veni in sprijinul fermierilor, functionarii implicati in preluarea cererilor de plata pentru anul 2024, vor lucra sambata, 1 iunie si duminica, 2 iunie astfel ca fermierii pot inregistra…

- Comuna Poiana are o investiție de maxima importanța, sistemul de distribuție a gazelor naturale, in ultimii ani, primarul Marian Șerban și echipa de consilieri locali, au reușit sa vina in fața oamenilor din comuna cu o serie de proiecte și inițiative menite sa imbunatațeasca viața tuturor locuitorilor.…

- Departamentul de Stat al SUA a venit cu date care arata ca Statele Unite ale Americii finanțeaza pur și simplu și unitați militare israeliene care au incalcat grav drepturile omului. Și asta pe timp de pace! Așadar, SUA sprijina unitați militare israeliene care incalca grav drepturile omului. O spune…

- Nicolae Robu, candidatul Alianței PSD-PNL la Primaria Timișoara, are pregatite proiectele pe sanatate pe care le va implementa ca primar. El le-a prezentat pe toate in cadrul evenimentului de lansare a Programului de guvernare locala competenta și eficienta pentru Timișoara. „Prioritațile mele pe zona…

- Sistemul bancar din Romania a cunoscut o consolidare semnificativa in ultimii ani, iar acest proces se anticipeaza sa continue și in viitor, avand in vedere cerințele tot mai mari de capital, costurile de operare in creștere și necesitatea adaptarii la schimbarile tehnologice și tendințele pieței.

- Eveniment SGR incepe sa se infunde / Teleormanenii se plang ca recuperarea banilor pe ambalaje ii costa nervi și mult timp aprilie 18, 2024 11:25 Sistemul de Garanție-Returnare a inceput sa aiba sincope de funcționare, deși mesajele transmise de oficiali sunt dintre cele mai optimiste. In opoziție…

- CE intensifica eforturile de sprijinire a sectorului energiei solare din UE prin promovarea semnarii unei Carte europene a energiei solare cu statele membre ale UE și cu reprezentanți ai industriei.