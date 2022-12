Stiri pe aceeasi tema

In pragul sarbatorilor de iarna, membrii Biroului Executiv al Partidului Umanist Social Liberal s-au reunit in cadrul unei ședințe in care a fost facuta o evaluare a stadiului dezvoltarii partidului, care in vara a demarat precampania electorala.

Politia i-a arestat pe toti. Sunt violente fara precedent de la startul Cupei Mondiale 2022.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a consemnat tranzactii de 31,96 milioane de lei (6,49 milioane de euro) in ultima sedinta a saptamanii, iar indicele principal BET a inchis in scadere cu 0,05%.

Din cauza impactului cu rachete din Polonia, premierul maghiar Viktor Orban a convocat o ședința a Consiliului apararii la manastirea Carmelite, pentru ora 20:00, a informat MTI Bertalan Havasi, șeful de presa al premierului maghiar.

Primaria Capitalei vrea sa depuna cereri de finantare pentru achizitionarea a 46 de tramvaie, pentru modernizarea semaforizarii si pentru dotarea statiilor STB cu sisteme de informare.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere prima sedinta din aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor a atins 84,46 milioane de lei (17,07 milioane euro).

Președintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, și europarlamentarul Corina Crețu au participat luni, 19 septembrie, la o ședința a Biroului Executiv al Partidului Pro Romania Mureș. "Biroul Executiv al Partidului Pro Romania s-a intrunit astazi (luni, n.r.) pentru dezbaterea strategiei pe care o…