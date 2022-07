Stiri pe aceeasi tema

- Marele pictor si desenator, peisagist si portretist, Nicolae Grigorescu, s-a nascut la 15 mai 1838, in localitatea Pitaru, judetul Dambovita. Este principalul ctitor al picturii moderne romane, pe care o indreapta pe fagasul deschis de grupul pictorilor de la Barbizon, urmat de cel al impresionistilor…

- Partidul Umanist Social Liberal a demarat precampania electorala pentru 2024 si si-a prezentat noua identitate politica. S-a intamplat la Galati, acolo unde s-au reunit membrii Biroului Executiv al PUSL. Pe langa demararea precampaniei, acestea au fixat s

- Membrii Biroului Executiv al PUSL s-au reunit la Galați, in cadrul unei ședințe pe a carei ordine de zi s-au aflat mai multe subiecte, printre care lansarea campaniei electorale pentru 2024 și prezentarea noului brand al Partidului Umanist Social Liberal. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- „Palia de la Orastie” este prima traducere romaneasca a Vechiului Testament. Sub acest nume este cunoscuta „Palia” tiparita la 14 iulie 1582, la Orastie, de catre diecii Serban Coresi si Marien, si care cuprinde primele doua parti ale Bibliei: „Bitia” („Geneza”) si „Ishod” („Exodul”), potrivit lucrarii…

- Avand in vedere faptul ca elevii din intreaga țara se afla in vacanța polițiștii din cadrul I.P.J Covasna, vin cu o serie de recomandari preventive, pentru o vacanța in siguranța, fara evenimente neplacute: Recomandari pentru parinți: Fiind o perioada lunga de vacanța, asigurați-va ca ai dumneavoastra…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au anuntat ca au deschis sezonul turistic estival in statiunea Sugas Bai, aflata la aproape 10 kilometri de municipiu, turistii avand la dispozitie numeroase spatii de agrement si posibilitati de recreere. „O gama larga de activitati de agrement, facilitati de…

- Un numar de 250 de genti continand produse de igiena si ingrijire personala au fost colectate anul acesta in cadrul celei de-a treia editii a campaniei „Aceasta nu este o geanta de lux”, initiata de Organizatia Femeilor din UDMR si Asociatia Femeilor Active din Targu Secuiesc in beneficiul femeilor…

- Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) considera injust refuzul Consiliului Local (CL) Sfantu Gheorghe de a-i conferi titlul Pro Urbe profesoarei Maria Peligrad. Conducerea Forumului mentioneaza, intr-un comunicat de presa, ca gestul primarului din Sfantu Gheorghe…