Pușkov, critici dure la adresa lui Gorbaciov - iată de ce CHIȘINAU, 3 oct - Sputnik. Potrivit senatorului rus Aleksei Pușkov, acest eveniment a fost o alta confirmare a eșecului politicii lui Gorbaciov pe direcția germana. In general, Pușkov a numit acțiunile președintelui URSS „un curs de concesii preventive”, care, in opinia sa, a fost apoi continuat de Boris Elțin, informeaza RIA Novosti. ”Prima lege a politicii reale: este sa scapi de iluzii. A doua lege a politicii reale: este sa uitați de concesii preventive. Ele vor fi intotdeauna interpretate ca un semn de slabiciune, nu vor incuraja niciodata cealalta parte sa faca concesii reciproce… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md ”Prima lege a politicii reale: este sa scapi de iluzii. A doua lege a politicii reale: este sa uitați de concesii preventive. Ele vor fi intotdeauna interpretate ca un semn de slabiciune, nu vor incuraja niciodata cealalta parte sa faca concesii reciproce…

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 3 oct - Sputnik. Potrivit senatorului rus Aleksei Pușkov, acest eveniment a fost o alta confirmare a eșecului politicii lui Gorbaciov pe direcția germana. In general, Pușkov a numit acțiunile președintelui URSS „un curs de concesii preventive”, care, in opinia sa, a fost apoi continuat…

- CHIȘINAU, 3 oct - Sputnik. Dupa cum a remarcat Putin, unificarea Germaniei in urma cu trei decenii „a devenit un eveniment foarte important in istoria europeana”, informeaza RT. "De asemenea, Vladimir Putin a confirmat disponibilitatea neclintita a Rusiei pentru dialog și interacțiune cu partenerii…

- BUCURESTI, 5 aug – Sputnik. „Avioanele Ministerului rus pentru Situații de Urgența vor transporta un spital mobil, medici și echipe de servicii de urgența, precum și experți Rospotrebnadzor [observatori pentru respectarea drepturilor consumatorilor] si un laborator pentru diagnosticarea infecției…

- Peste 6 mii dintre respectivii militari se vor intoarce acasa, in timp ce restul vor fi transferați in alte țari din Europa, in special in Italia și Belgia. Președintele american Donald Trump a vorbit despre planurile de retragere a trupelor din Germania inca in luna iunie a acestui an. El…

- CHIȘINAU, 27 iul - Sputnik. Doi moldoveni au incercat sa-i duca de nas pe polițiștii de frontiera moldoveni. Aceștia au vrut sa iasa din țara avand asupra lor permisele de conducere falsificate. Cazul a fost inregistrat pe 26 iulie la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați. ”In seara…

- In ajun, țarile au blocat rezoluția cu privire la ajutorul umanitar acordat Siriei. Belgia și Germania au propus lasarea a doua puncte de control de la granița Turciei și ATS, dar Moscova și Beijingul nu au fost de acord cu acest lucru. Rusia are propriul proiect de rezoluție. Care sunt motivele…

- CHIȘINAU, 7 iul - Sputnik. Cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU au inceput sa examineze la obiect direcția practica a reuniunii la care vor participa conducatorii acestor țari, a declarat directorul Departamentului pentru Asia al Ministerului Afacerilor Externe din Rusia,…