Puși pe treabă, dar nu la noi: 47 de români plănuiesc să candideze la alegerile locale din Italia Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat miercuri, 18 mai, ca 47 de cetațeni romani au primit adeverințele necesare pentru a-și inscrie candidatura la alegerile locale din Italia, ce vor avea loc in luna iunie. Dintre cei 47 de cetațeni romani, rezidenți in Italia, 39 sunt femeii și 8 sunt barbați, a precizat AEP. „Adeverințele eliberate de AEP atesta faptul ca, potrivit evidențelor autoritaților romane, solicitanții nu au nicio interdicție in ceea ce privește exercitarea drepturilor electorale și nici nu se afla sub incidența unei hotarari judecatorești definitive prin care sa fi fost condamnați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

