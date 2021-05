In fiecare secunda in 2020, o persoana a fost forțata sa fuga in propria țara, aducand numarul total de persoane stramutate intern la un record de 55 de milioane. Aceste persoane stramutate sunt acum de doua ori mai numeroase decat cele 26 de milioane de refugiați, care trec o frontiera internaționala in incercarea de a […] The post Puși pe fuga in propria țara: 55 milioane de stramutați first appeared on Ziarul National .