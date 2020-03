Stiri pe aceeasi tema

- Barca a depasit rivala Real Madrid, care a coborat pe locul 2, cu 777 de milioane de euro. Ascensiunea catalanilor a fost explicata printr-o mai mica bazare pe veniturile din drepturile de televizare si o orientare mai buna catre incasari din alte surse Pe locul 3 se afla Manchester United, cu 730 de…

- Ianis Hagi nu s-a impus deocamdata in Belgia, la Genk, dar specialiștii din Spania considerca ca, in scurt timp, o sa reușeasca și va ajunge la unul dintre cele mai mari cluburi ale Europei, anunța MEDIAFAX.Javier Maldonado, jurnalist al cotidianului Marca, l-a inclus pe Hag jr. in topul celor…

- Real Madrid este interesata sa-l transfere pe unul dintre cei mai buni jucatori ai vicecampioanei Angliei, Liverpool. Potrivit jurnaliștilor englezi, Sadio Mane e dorit de conducerea de pe Santiago Bernabeu, care a avut deja prima discuție cu reprezentanții atacantului in varsta de 27 de ani, potrivit…

- Echipa de fotbal Real Madrid a inregistrat trei remize consecutive in La Liga, in care a marcat un singur gol, dar antrenorul Zinedine Zidane nu planuieste aducerea unui atacant in mercato de iarna, desi madrilenii sufera evident in faza de atac, relateaza EFE. Atacantul sarb Luka Jovic…

- ​Aproximativ 50 de persoane au fost ranite în urma ciocnirilor între politie si separatisti catalani cu ocazia derbiului FC Barcelona - Real Madrid. Opt persoane au fost spitalizate, informeaza News.ro.LaLiga: Barcelona vs Real Madrid 0-0 / El Clasico fara goluri (dar cu multe ocazii)…

- Lionel Messi, 32 de ani de ani, a fost premiat de Marca pentru sezonul 2018-2019 și a prefațat duelul cu Real Madrid, de miercuri, ora 22:00. Barcelona - Real Madrid se joaca miercuri, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO in direct pe Look Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Dupa un…

- Luxemburgo, in varsta de 67 de ani, a plecat vineri de la Vasco de Gama, iar Palmeiras era fara antrenor de la 1 decembrie, dupa plecarea lui Mano Menezes. Vanderlei Luxemburgo a mai antrenat Palmeiras de patru ori, in 1993/1995, 1996/1997, in 2002 si 2008/2009. El a mai antrenat nationala Braziliei,…

- Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, simte ca va juca impotriva deținatoarei trofeului, Liverpool. In ”optimi” s-au calificat numai echipe din Top 5 Europa, premiera in istoria Ligii. S-a incheiat faza grupelor și se știu toate echipele calificate. Pentru prima oara in istoria Ligii (formula…