Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 19 mai, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Pascani au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei de opt luni si 148 de zile inchisoare, emis de Judecatoria Pascani, pe numele unui barbat de 34 de ani. Acesta a fost condmanat pentru savarsirea infractiunii de conducere…

- Cunoscutul luptator, recent eliminat de la Survivor, a povestit despre clipele petrecute in emisiunea de la Kanal D, despre cum s-a accidentat, despre ceilalți concurenți și despre dorul de fiica sa. „Nu a fost niciodata vorba de alimentație, eu sunt obișnuit sa sufar de foame de la meciuri. E vorba…

- Mugur Mihaescu ii numește melci pe romanii care nu ies la proteste și nu ințelege de ce aceștia nu protesteaza impotriva restricțiilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19, in condițiile in care foarte mulți au ramas fara loc de munca. “Lumea nu are joburi dar sta acasa, nu se lupta pentru…

- „Bombardierul” Iustin Covei, care a fentat pușcaria ani la rand - el fiind fiul unui judecator de la Curtea de Apel - a fost acuzat de deținere ilegala de muniție, cartușele fiind descoperite de procurorii DIICOT.

- Catalin Moroșanu participa acum la „Survivor Romania”. Are o cariera de invidiat, o familie de care e mandru. Faimosul a dezvaluit ca a avut o copilarie frumoasa, parinții i-au oferit tot ce a vrut, insa la 18 ani a plecat de acasa. Spune ca a cunoscut greul. Parinții lui Catalin Moroșanu i-au fost…

- Miercuri, 24 martie, Politia municipiului Falticeni a primit spre punere in aplicare Mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis la aceeasi data de Judecatoria Falticeni fata de un localnic de 36 de ani, condamnat la o pedeapsa de 9 luni si 10 zile inchisoare cu executare. Barbatul de 36 de ani…

- Sapte judecatori ai Curtii au stabilit - in unanimitate - ca autoritatile franceze au incalcat Articolul 3 al Conventiei europene a drepturilor omului, care interzice tratamente inumane si degradante. "Elemente de informatii culese (cu privire la viitoarele conditii de detentie ale reclamantului in…

- Gigi Becali, la randul sau trecut prin regimul din inchisorile romanesti, a facut o criza de nervi in contextul in care Dragnea, fostul lider al PSD, nu ar fi primit permisii din inchisoare. Ortodocsii si catolicii ar putea sarbatorii Paștele la aceeași data an de an. Sunt discuții despre asta …