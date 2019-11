Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au extins avertizarile cod galben de vant puternic in 11 județe, anunțand intensificari ale vantului care vor atinge la rafala și 110 km/h, scrie Mediafax.Județele aflate sub avertizare cod galben de vant puternic sunt Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis, Hunedoara, Alba, Brasov,…

- Zeci de pompieri intervin, luni, pentru a stinge doua incendii izbucnite la fondul forestier, pașuni alpine și litiera, in zona Rusca Teregova și Cornereva, din județul Caraș-Severin. Pentru recunoaștere și stingere din aer, intervine și un elicopter cu sistem Bambi Bucket.Citește și: Neașteptat!…

- Acoperirea cu retele de comunicatii trebuie sa creasca pentru ca salvarea vietilor depinde de acestea, a spus, marti, intr-o conferinta de specialitate, Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI). "Noi (Departamentul pentru Situatii de Urgenta, n.r.) depindem total de comunicatii,…

- Un grav accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un camion s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN58, la intrarea in localitatea Brebu Nou (județul Caraș-Severin). In urma accidentului, trei persoane au fost ranite, una dintre victime ramanand incarcerata. La fața locului s-au deplasat…

- Denumirile oficiale sub care pot fi gasite pe piața sunt: Branza tare de Cornereva; Gem Bio Nera Plant de zmeura și aronia; Gem Bio Nera Plant de coacaze negre; Oțet Bio Nera Plant de mere și miere; Oțet Bio Nera Plant de mere și maceșe; Oțet Bio Nera Plant de mere și catina; Oțet Bio Nera…

- Viorica Dancila a facut vineri doua gafe, la Reșița, in județul Caraș-Severin, cand a vorbit despre Laura Codruța Kovesi dupa votul pozitiv primit pentru poziția de procuror-șef al Parchetului European. Premierul a spus ca „exista prezumția de vinovație” și ca aceasta trebuia sa iși lamureasca situația…

- Daca anul trecut subventiile au fost acordate la inceputul lunii noiembrie, anul acesta, ministrul Agriculturii a hotarat sa acorde subventiile incepand cu mijlocul lunii octombrie. Pentru Campania 2019, la nivelul județului Caraș-Severin, s-au depus 18.810 cereri de plata pentru o suprafața…

- Inaintea deschiderii unei noi sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor Ocolului Silvic Banatul Montan, de marti, 3 septembrie, primarul Ioan Popa a dorit sa spuna, din capul locului, cum stau lucrurile: „In primul rand, in judetul Caras-Severin sunt 16 ocoale silvice ale Romsilva si sunt…