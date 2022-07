Pușca și cureaua lată. America, o țară criminală? In comparație cu o mare parte a lumii dezvoltate, America este o țara criminala. Organizația Națiunilor Unite estimeaza ca rata omuciderilor din SUA este de trei ori mai mare decat cea a Canadei, de cinci ori mai mare decat cea a Franței și de 26 de ori mai mare decat cea a Japoniei. Potrivit unor […] The post Pușca și cureaua lata. America, o țara criminala? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

