Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: In cazul acestui accident, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Din primele cercetari a rezultat faptul ca șoferul care conducea autoutilitara este un barbat cu domiciliu in Murgeni. Acesta se indrepta spre ieșirea din municipiul Huși, pe strada Huși-Stanilești.…

- CERERE…Arestat preventiv in luna iunie dupa ce si-a ucis sotia si a incercat sa convinga anchetatorii ca victima s-a sinucis, Cezar Savadan, de 58 de ani, vrea in arest la domiciliu. A cerut, astfel, inlocuirea masurii arestului preventiv cu alta mai usoara, dar cererea sa a fost respinsa, ca fiind…

- UPS!… Un barbat din Barlad, cercetat pentru incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Reclamat de mama sa ca a incalcat ordinul de protecție, procurorul de caz a dispus, dupa audieri, ca acesta sa fie plasat sub control judiciar. Asta ca sa-i…

- Pus sub control judiciar de DNA pentru fapte de corupție și spalare de bani, Dan Tudorache a anunțat ca se suspenda din PSD, ca sa nu afecteze imaginea partidului, inaintea alegerilor parlamentare din 6 decembrie. „In lumina evenimentelor recente, am luat decizia de a ma suspenda din PSD. Nu doresc…

- CERERE… Fiul grefierei de la Judecatoria Barlad, Eduard Stefan Ciocoiu, a fost prins dupa cinci zile de cautari de la comiterea infractiunii si bagat direct dupa gratii. Ajuns in arest preventiv, Ciocoiu a contestat la Tribunalul Vaslui si a cerut plasarea sa in arest la domiciliu. dupa ce magistratii…

- DRAGNEA DE IBANESTI… Decizie revoltatoare la Ibanesti, acolo unde primarul PSD Benone Pletea, alaturi de viceprimar si alte cinci persoane, au furat cat au putut la alegerile din 27 septembrie. Instanta l-a validat in functie pe primarul Pletea, chiar daca acesta este sub control judiciar, dupa ce a…

- PREVENTIV… Nici dupa un an si o luna, de cand s-a impus asupra sa masura controlului judiciar, instanta Judecatoriei Husi nu este de acord ca tanarului Razvan Hortolomei, soferul vehiculului in care si-au pierdut viata seful de post de la Vetrisoaia, dar si un alt prieten comun, sa fie lasat in deplina…