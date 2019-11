Stiri pe aceeasi tema

- O instanta judiciara din Brazilia a decis, vineri seara, eliberarea din inchisoare a fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, informeaza cotidianul Globo, potrivit Mediafax.Judecatorul Danilo Pereira Junior, de la Tribunalul federal Curitiba, a acceptat cererea lui Luiz Inacio Lula da…

- In trecut, presedintii argentinieni au facut din Brazilia vecina destinatia primei lor calatorii post-electorale. Relatiile dintre Argentina si Brazilia au devenit tensionate dupa alegerile din 27 octombrie, in timp ce presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat saptamana trecuta ca nu va participa…

- Viitorul ambasador al Statelor Unite in Rusia, John Sullivan, a promis sa poarte o lupta ”implacabila” impotriva oricarui amestec rus in alegerile americane si si-a afisat totodata vointa de dialog cu Moscova, relateaza AFP.

- Presedintele suspendat al Curtii Supreme de Justitie, Ion Druta, va fi cercetat in continuare in libertate. Magistratii Curtii de Apel Chisinau au respins ca nefondat recursul procurorului, care a insistat ca Druta sa fie plasat in arest preventiv pentru 30 de zile.

- "Acesta este un guvern de distrugere, fara nicio viziune asupra viitorului, fara program, care nu este calificat pentru (a se afla la) putere", denunta Lula, condamnat la opt ani si zece luni de inchisoare pentru coruptie.Lula invoca in special educatia, drepturile angajatilor, industria…