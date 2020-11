Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri care au trait pe viu coșmarul Colectiv au acum o noua viața, datorita chirurgului care a reușit imposibilul, Felix Popescu. Povestea lor o aflam dintr-un documentar emoționant realizat de Alina Amza, vineri, 30 octombrie, de la ora 23.10, la TVR 1.

- Slovacia isi intensifica masurile de combatere a pandemiei noului coronavirus impunand obligativitatea purtarii mastilor de protectie in locurile publice incepand de joi, relateaza Agerpres , citand DPA. Premierul Igor Matovic a anuntat, duminica, o serie de masuri de „franare de urgenta”, potrivit…

- Traim in epoca tehnologiei. Viața noastra s-a mutat intr-o mare pondere in lumea virtuala. Muncim sau invațam, in mediul online, socializam in mediul online, facem cumparaturi in mediul online, comandam mancarea online, ne jucam tot in mediul online, astfel ca și infracțiunile s-au mutat si in mediul…

- "Eu si echipa medicala de la Casa Alba suntem vigilenti si apreciez sprijinul oferit de unii dintre cei mai profesionisti, dar si sprijinul oferit de institutiile medicale din tara", a spus dr. Sean Conley, un vetern al marinei americane si specialist in osteopatie - boala a sistemului osos.…

- Virgil Musta, medicul-șef al Secției de Boli Infecțioase a Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, a declarat ca pandemia de coronavirus este in creștere in Romania, chiar daca este situata intr-un platou de 1.000-1.300 de cazuri noi pe zi. ”Aceste variații nu cred ca sunt semnificative din punct de…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a vorbit la Digi24 despre evoluția epidemiei de coronavirus de la noi din țara. Medicul spune ca cel mai probabil va urma un val doi al infectarilor, iar „critice vor fi probabil ultimele doua luni ale acestui an” – noiembrie și decembrie, „cand se estimeaza…

- Aflat înca în coma, Alexei Navalnîi a plecat în noaptea de vineri spre Germania pentru a fi tratat la Berlin, dupa o zi în care apropiații opozantului rus au acuzat autoritațile rusești ca încearca sa blocheze plecarea acestuia din spitalul din orașul siberian Omsk.…

- Doctorul Dorel Sandesc, președintele comsiei ATI din Ministerul Sanatații, a vorbit la Digi24 despre importanța purtarii maștii. Medicul spune ca daca macar 50% din populație ar purta masca, epidemia ar fi ținuta sb control. In plus, Dorel Sandesc considera ca a purta masca nu este „o limitare a libertații”,…