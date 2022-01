Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, considera ca președintele Klaus Iohannis și Guvernul au esuat in rezolvarea crizei preturilor la energie.

"As fi vrut sa avem un presedinte la fel de activ in rezolvarea crizei preturilor la energie cum a fost in constituirea coalitiei hotiei PSD-PNL. Guvernul si presedintele s-au izolat de oameni, s-au baricadat in sediile de partid si toate informatiile care ne vin sunt doar despre noile numiri in functii. Zilnic, noi incompetenti isi fac aparitia in aparatul de stat. PSD a fost adus din nou la guvernare de PNL si Klaus Iohannis, dupa doar…