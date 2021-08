Stiri pe aceeasi tema

- Portul burqai, un val care acopera corpul integral, nu va fi obligatoriu pentru femei, deoarece "exista diferite tipuri de val", a anuntat marti un purtator de cuvant al talibanilor care au preluat puterea in Afganistan, relateaza AFP. Cand talibanii au condus aceasta tara, intre anii 1996-2001,…

- Talibanii au spus in fața jurnaliștilor ca nu sunt ostili fața de nimeni.”Nu ne dorim dusmani interni sau externi”, a precizat Zabihullah Mujahid.Aministia generala promisa de talibani va fi valabila pentru toata lumea, inclusiv pentru cei care au susținut forțele straine din țara, a precizat purtatorul…

- Talibanii au adoptat un ton conciliator in prima lor conferinta de presa sustinuta marti dupa preluarea puterii in Afganistan, relateaza dpa si Reuters. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid le-a spus jurnalistilor ca talibanii nu sunt ostili fata de nimeni. ‘Nu ne dorim dusmani interni sau externi’,…

- Mollahul Abdul Ghani Baradar, cofondator si numarul 2 al miscarii talibane, a revenit marti in Afganistan din Qatar, unde conducea biroul politic al miscarii, a anuntat un purtator de cuvant, potrivit AFP. 'O delegatie de nivel inalt condusa de mollahul Baradar a plecat din Qatar si a ajuns in tara…

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite vor redesfasura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei parti din personalul ambasadei americane in Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului realizat pe teren de talibani, transmite AFP preluat…

- Germania a emis 2.400 de vize unor localnici care au asistat fortele germane in Afganistan si care acum incearca sa obtina protectie fata de talibani in contextul in care acestia controleaza o parte tot mai mare din teritoriul tarii, a declarat luni, la Berlin, un purtator de cuvant al Ministerului…