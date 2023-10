Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ramurii militare a Hamas a afirmat marti ca miscarea palestiniana va elibera "in urmatoarele zile" ostatici straini, dintre cei pe care aceasta ii tine in Gaza de la declansarea atacului din 7 octombrie. Abu Obeida a lansat odata cu acest anunț și mai multe amenințari la adresa…

- Hamas vrea sa elibereze din ostaticii straini, dar avertizeaza Israelul: Fasia Gaza va deveni 'un cimitir si o mlastina' pentru soldatii israelieniPurtatorul de cuvant al ramurii militare a Hamas a afirmat marti ca miscarea palestiniana va elibera "in urmatoarele zile" ostatici straini, dintre cei…

- Purtatorul de cuvant al ramurii militare a Hamas a afirmat marti ca miscarea palestiniana va elibera "in urmatoarele zile" ostatici straini, dintre cei pe care aceasta ii tine in Gaza de la declansarea atacului sau din 7 octombrie asupra teritoriului palestinian, informeaza AFP.

- Purtatorul de cuvant al guvernului israelian, Eylon Levy, a acuzat duminica, 29 octombrie, organizația islamista palestiniana Hamas ca pastreaza proviziile din enclava pentru militanții sai, in detrimentul civililor din Fașia Gaza, relateaza Sky News."Hamas, regimul care guverneaza Fașia Gaza, este…

- Un purtator de cuvant al armatei a spus ca fortele israeliene sunt inca “pe teren”, fara a oferi detalii. Purtatorul de cuvant a adaugat ca Israelul va permite camioanelor care transporta alimente, apa si medicamente sa intre sambata in Gaza. Anterior, Israelul a efectuat doar scurte intrari in Gaza…

- Eylon Levy, purtatorul de cuvant al guvernului israelian a facut declarații despre razboi și a declarat ca Israelul lucreaza cu parteneri internaționali pentru a-i ajuta pe palestinieni sa poata pleca spre zone mai sigure.

- Douazeci si noua de cetateni ai Statelor Unite au murit in atacuri ale Hamas in Israel, a confirmat sambata un purtator de cuvant al Departamentului de Stat american, citat de Reuters. Anterior, 27 de morti fusesera confirmati in urma violentelor, scrie news.ro. Purtatorul de cuvant…

- Anuntul a fost facut miercuri dimineata de catre purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), Jonathan Conricus, care a caracterizat acest bilant drept ''uluitor si de neimaginat'', relateaza DPA.''Majoritatea covarsitoare'' a victimelor sunt civili, a adaugat Conricus.El a precizat…