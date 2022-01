Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Cîtu, afirma ca partidul nu a luat o decizie în ceea ce priveste desemnarea unei persoane pentru functia de ministru al Cercetarii si Digitalizarii, ramas liber în urma demisiei lui Florin Roman, consecinta a scandalului privind informatiile eronate din CV-ul…

- Fostul presedinte PNL Valeriu Stoica a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca nu crede ca Florin Citu va putea sa reziste ca presedinte al Partidului National Liberal, pana in 2024, asa cum si-a propus, el afirmand ca cel mai probabil un Congres extraordinar va avea loc anul viitor.…

- Purtatorul de cuvânt al PNL, Ionut Stroe, a anuntat luni ca presedintele partidului, Florin Cîtu, va conduce interimar filiala Sector 3 din Capitala, iar senatorul Alina Gorghiu - pe cea din Arges. "Organizatia PNL Arges va fi condusa de doamna senator Alina Gorghiu, iar presedintia…

- Vicepreședintele Alina Gorghiu va conduce interimar filiala PNL Argeș, iar președintele Florin Cițu va conduce PNL Sector 3. In funcția de purtator de cuvant va fi numit fostul ministru al Sportului, Ionuț Stroe, au declarat, pentru MEDIAFAX , surse politice. In ședința Biroului Executiv al PNL de luni…

- Deputatul PNL Ionut Stroe, 42 de ani, este noul purtator de cuvant al Partidului National Liberal. Stroe a mai fost purtator de cuvant al PNL in 2015, la recomandarea presedintelui de atunci al partidului. Alina Gorghiu.Ionuț Stroe a fost ministrul Tineretului si Sportului in Guvernul condus de Ludovic…

- Fostul președinte liberal Ludovic Orban a confirmat miercuri, 10 noiembrie, la Realitatea Plus, ca se va propune in ședința PNL de vineri excluderea sa din partid . „Ei iși doresc sa scape de mine, ca le stau ca un cui in talpa”, a spus Orban. „Eu cred ca nu le-a dat voie Iohannis pana acum sa ma dea…

- Purtatorul de cuvant al USR, deputatul Ionut Mosteanu, a afirmat ca, daca PNL decide sa deschida usa discutiilor de coalitie, atunci trebuie sa inchida usa PSD-ului, mentionand ca nu intelege ce plan, ce strategie au liberalii, dar ca trebuie sa se hotarasca pentru ca "au aruncat tara in haos". Mosteanu…