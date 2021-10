Stiri pe aceeasi tema

- „Țara este in haos, Guvernul cade și prioritatea groparilor PNL-Citu este epurarea susținatorilor lui Ludovic Orban din toate pozitiile. Astazi, am primit decizia noului BEx, din data de 4 octombrie a.c., prin care am fost revocat din funcția de Purtator de cuvant al Partidului Național Liberal”, a…

- Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, a anunțat marți pe pagina sa de Facebook ca a fost demis din funcția de purtator de cuvant al partidului. „Prioritatea groparilor PNL-Cițu este epurarea susținatorilor lui Ludovic Orban din toate pozițiile”, a mai transmis liberalul.„Țara este in haos, Guvernul…

- Liderul liberal Ludovic Orban si-a exprimat convingerea ca “un personaj foarte important din Romania” s-a gandit “sa decreteze” ca el sa nu mai fie presedintele PNL. “Sunt convins ca un personaj foarte important din Romania a stat el si s-a gandit si a zis ca poate trebuie sa decreteze ca Orban sa nu…

- „Va spun sincer, m-am enervat "big time"! Liberalii banațeni, ardeleni, maramureșeni și cei din Apuseni, bistrițeni sau hunedoreni, cu toții sunt oameni serioși pentru care politica nu e o joaca "big time". Ei iși recunosc liderul atunci cand il vad și fac echipa impreuna pentru oamenii care le-au acordat…

- Nu mai este nicio indoiala, competiția pentru funcția de președinte al PNL a imparțit partidul in doua. Iar ”batalia” dintre aceste doua tabere continua, aproape in fiecare zi atat cei doi candidați la funcția de președinte, cat și alte nume importante din PNL ieșind in spațiul public cu tot soiul de…