Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a confundat doua județe ale țarii aflate la mare distanța. Prezent la Pitești, Argeș, pentru alegerea conducerii filialei din județ, alaturi de alți oficiali ai partidului, Stroe a spus ca se afla in județul Gorj. Mai mulți lideri ai partidului, printre care Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma […]