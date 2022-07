Stiri pe aceeasi tema

- Radu Oprea, purtatorul de cuvant al PSD, reacționeaza la declarațiile liberalilor pe tema impozitarii microintreprinderilor. Dupa ce purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat ca PNL nu si-a dorit acest lucru dar a facut si compromisuri, Oprea amintește ca liberalii ar fi fost cei care,…

- Coalitia de la guvernare va analiza in urmatoarea perioada daca este cazul sa vina cu o alta masura care sa reduca efectiv pretul carburantilor, daca acea compensare de 50 de bani nu are impactul asteptat, a afirmat ministrul Economiei, Florin Spataru, intr-un interviu acordat AGERPRES. Fii…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit marți despre compensarea prețului la combustibil, reiterand ca Romania este a doua țara din UE cu cel mai mic preț la carburanți. El a anunțat ca miercuri va avea o noua discuție cu premierul Nicolae Ciuca pe aceasta tema. „Vom vedea cum funcționeaza compensarea…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma ca o suprataxare a firmelor ar duce la preturi mari si nu crede ca are vreun sens o astfel de masura. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus joi jurnaliștilor ruși ca nu este inca posibil sa se organizeze „referendumuri” in teritoriile ocupate din regiunile Donetk si Lugansk. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, catalogheaza drept „total incorecta” abordarea conform careia un angajat din sistemul privat sustine salariile unui anumit numar de angajati din sistemul bugetar si un numar de pensii publice. In replica, purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, arata…

- Purtatorul de cuvant al MAE rus Maria Zaharova a afirmat, referindu-se la declararea ca „personae non gratae” a unor diplomati rusi in Romania, c= n acest caz este vorba despre "un pretext inventat", iar decizia nu va ramane fara un raspuns adecvat, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Furnizarea de arme Ucrainei va afecta negocierile de pace, afirma purtatorul de cuvant al Kremlinului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…