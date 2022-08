Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al UDMR, Hegedus Csilla, a declarat vineri, pentru Antena 3, ca formațiunea maghiara nu va da niciun fel de explicații, dupa ce președintele Klaus Iohannis a cerut UDMR „clarificari publice” dupa afirmațiile facute de Viktor Orban. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a explicat ca se pregatesc negocieri cu oficialii europeni pentru a permite schimbarea PNRR și includerea unor instalații de irigat in programul pe agricultura. Conform surselor guvernamentale, in aceasta vara se vor stabili prioritațile, iar in toamna se…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Ștefan Oprea, a declarat duminica, la Antena 3, despre o posibila candidatura a lui Mircea Geoana la alegerile prezidențiale din 2024, ca social-democrații iși consuma momentan energiile pe buna guvernare. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat ca guvernantii se gandesc sa prelungeasca compensarea preturilor carburantilor, daca masura va functiona bine in cele trei luni. Stroe a subliniat ca Romania are carburanti ieftini, comparativ cu alte tari europene. Fii la curent cu cele…

- Radu Oprea, purtatorul de cuvant al PSD, reacționeaza la declarațiile liberalilor pe tema impozitarii microintreprinderilor. Dupa ce purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat ca PNL nu si-a dorit acest lucru dar a facut si compromisuri, Oprea amintește ca liberalii ar fi fost cei care,…

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, catalogheaza drept „total incorecta” abordarea conform careia un angajat din sistemul privat sustine salariile unui anumit numar de angajati din sistemul bugetar si un numar de pensii publice. In replica, purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, arata…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, se arata indignat de modul in care liberalii au ales sa cinsteasca cei 147 de ani de la infiintarea partidului. Evenimentul a avut loc la Vila Florica din Stefanesti, judetul Arges, acolo unde a participat si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.…

- Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a explicat joi, la Antena 3, ce a vrut sa zica guvernatorul Mugur Isarescu cand le-a recomandat romanilor sa abordeze cu calm explozia prețurilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…