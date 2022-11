„Guvernul va adopta aceasta propunere, urmand ca, dupa data de 9 decembrie, legea bugetului de stat sa fie trimisa spre dezbatere si adoptare Parlamentului Romaniei”, a afirmat Ionut Stroe, miercuri, la finalul sedintei Biroului Politic National al PNL. The post Purtatorul de cuvant al PNL anunta ca proiectul de buget pentru anul 2023 va fi trimis Parlamentului, spre dezbatere si adoptare, dupa data de 9 decembrie first appeared on Money .