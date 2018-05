Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier predidențial, Vlad Țurcanu, este purtatorul de cuvant al Partidului Unitații Naționale. Anunțul a fost facut astazi de candidatul la funcția de primar al capitalei al PUN, Constantin Codreanu.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Sunt 493 de familii sau persoane singure afectate…

- Trei ofiteri ai armatei egiptene si 11 militanti au fost ucisi in ultimele zile in campania antiterorista "Sinai 2018", lansata recent, a anuntat marti purtatorul de cuvant al armatei, citat de Xinhua. "Trei ofiteri ai armatei au fost ucisi si alti patru soldati raniti in schimburi de focuri, in…

- Se discuta despre acuzatiile la adresa procurorilor din DNA. Toata lumea vorbea peste toata lumea, in incercarea de a-l convinge pe Ionel Danca ca „nu intelege nimic". Gadea se ridica si se apropie, parca a intimidare, de Danca, aflat pe un scaun in studio, si incepe sa-i faca semn cu aratatotul, ca…

- Cand incepe Postul Paștelui 2018. Considerat cei mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an, Postul Paștelui sau Postul Mare incepe in acest an pe 19 februarie. Timp de 40 de zile, credincioșii trebuie sa posteasca pana in ziua Invierii Mantuitorului. Postul Paștelui…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a fost intrebat de jurnalisti, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, el raspunzand ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic.Intrebat daca are vreun mesaj al premierului Viorica Dancila…