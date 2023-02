Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 8:00 - Un oficial al Ministerului rus de Externe a declarat vineri ca seria de exerciții militare comune intre Rusia și aliatul sau apropiat Belarus a fost conceputa pentru a descuraja „potențialii adversari de la escaladari și provocari".Rusia a folosit Belarusul ca pe o rampa pentru a invada…

- Un diplomat rus de rang inalt a declarat vineri, 23 decembrie, ca discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Rusia nu pot avea loc atat timp cat militarii și „mercenarii” NATO raman in Ucraina și cat timp continua livrarile de arme occidentale catre Kiev, transmite Reuters . In cadrul unui interviu…

- Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, l-a numit de doua ori „fiu de cațea” pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski in timpul briefingului ei cu presa de joi, scrie Lenta, citata de Hotnews. Zaharova a declarat ca atitudinea țarilor occidentale fața de Ucraina intarește…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, la Moscova, in timpul unei reuniuni de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, ca este „mai bine” ca razboiul din Ucraina „s-a intamplat astazi decat maine”, relateaza CNN . „A devenit evident ca ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv in Ucraina,…

- Kremlinul a respins marți, 13 decembrie, un plan de pace in trei pași propus in urma cu o zi de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Dmitri Peskov afirmand ca Ucraina trebuie sa accepte „noi realitați”, relateaza Reuters și Hotnews . Unul dintre cei 3 pași enumerați luni seara de președintele…

- Germania, cu ochii pe Rusia, pe care incearca s-o descurajeze in razboiul purtat in Ucraina. Ucraina se confrunta cu o potentiala criza a foamei in aceasta iarna din cauza ca soldatii lui Putin au distrus infrastructura vitala.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca țarile occidentale au trimis „semnale” ca președintele rus Vladimir Putin a cautat discuții directe cu Ucraina, informeaza Kyiv Independent. ”Am primit semnale ca Putin dorește negocieri directe”, a spus Zelenski reporterilor la Kiev.…

- Doi oameni au murit miercuri dupa o explozie in satul polonez Przewodow, de la granița cu Ucraina, dupa ce „o racheta de producție ruseasca” a lovit o ferma. Cum a fost posibil acest lucru ridica inca multe semne de intrebare, doua opțiuni fiind analizate: fie rușii au tras o racheta și au lovit Polonia,…