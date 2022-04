SUA a primit in luna martie doar 12 refugiați ucraineni, in ciuda tuturor promisiunilor facute in privința ajutorului umanitar. Dupa izbucnirea conflictului armat intre Rusia și Ucraina, giganții din industria militara din SUA au crescut prețurile la acțiuni pe piața bursiera. In cele aproape doua luni de la debutul conflictului, „lumea vede clar cine a privit cu nepasare cum arde focul de dincolo de mal și chiar incearca sa traga foloase din conflict”, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe din China, Zhao Lijian. Afirmația a fost facuta in condițiile in care comisarul…