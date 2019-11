Stiri pe aceeasi tema

- Subprefectul de Arad, Damian Vasilica, a solicitat intreruperea concediului medical si reluarea activitatii, cerere aprobata de ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, vineri, Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al MAI. Intr-o videoconferinta organizata joi, ministru de Interne a spus ca o echipa…

- Subprefectul judetului Arad, Vasilica Damian, a solicitat intreruperea concediului medical si reluarea activitatii, cerere aprobata de ministrul Afacerilor Interne, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. "In contextul alegerilor prezidentiale de…

- Europarlamentarul Rares Bodgan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat miercuri, la Braila, ca prefectul si subprefectul de Arad au intrat in concediu medical, incercand sa blocheze alegerile de duminica,...

- Plutonier major Pirvu Cristina a obținut medalia de bronz, la categoria feminin -60kg, la una din cele mai puternice competiții organizate de Ministerul Afacerilor Interne, Campionatul Național de Judo al M.A.I. Rezultatul este cu atat mai remarcabil avand in vedere ca la feminin, competiția nu este…

- ”Pana sa ajungem la momentul votului, avem nevoie de doua elemente foarte importante: in primul rand, programul de guvernare, pe care-l va propune acest viitor Guvern și in al doilea rand, numele premierului (...). Suntem puțin nedumeriți de ce președintele Iohannis, care a avut atata graba sa depuna…

- Un barbat din judetul Arad a murit pe camp, vineri dupa-amiaza, in timp ce lucra cu tractorul si presa de balotat, el fiind prins in mecanismul utilajului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru...

- Purtatorul de cuvant al marinei libiene a anuntat ca au fost salvati 65 de migranti aflati pe respectiva ambarcatiune, in largul orasului Khoms, la circa 120 de kilometri est de capitala Tripoli. Potrivit aceluiasi oficial, la bordul ambarcatiunii naufragiate se aflau cel putin 90 de persoane. Cadavrele…

- O rafuiala intre doua familii de romi a degenerat intr-o bataie in toata regula pe faleza din Tulcea, sub privirile ingrozite a sute de turiști. Un barbat a fost snopit in bataie de cinci tineri, iar scena violenta a fost transmisa live pe Facebook de un martor aflat in zona. In imagini se vede cum…