- Atacul asupra Ambasadei SUA din capitala Turciei a fost o incercare clara de a 'crea haos', a declarat luni purtatorul de cuvant al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a condamnat atacul de luni dimineata, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Cateva focuri de arma au fost…

- Qatar a promis miercuri ca va investi 15 miliarde de dolari in economia turca, oferind un nou sprjin pentru redresarea lirei, dupa ce Banca Turciei a restrans lichiditatile si a limitat vanzarile monedei, transmite Reuters. Emirul din Qatar a aprobat un pachet de proiecte economice, investiţii…

- Tarifele vamale americane, de 25% la importurile de otel si de 10% la importurile de aluminiu, au intrat in vigoare la data de 23 martie, iar incepand cu data de 1 iunie sunt aplicate si producatorilor din UE. Vineri, Trump a anuntat ca in cazul Turciei Washingtonul va aplica tarifele vamale de 50%…

- Starea de urgenta instaurata in Turcia in urma puciului esuat din 15 iulie 2016 nu va mai fi prelungita dupa expirarea sa, in seara zilei de miercuri, 18 iulie, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite AFP.'Starea de urgenta actuala va expira in…

- Ca urmare a aversei torentiale cazute in aceasta dupa amiaza, la Iasi, doua curse aeriene internationale, care trebuiau sa aterizeze pe aeroportul din localitate, au fost redirijate. Astfel, cursa companiei Ernest care trebuia sa vina din Cuneo, Italia, a fost redirectionata si a aterizat la Suceava,…

- Departamentul de Stat al SUA a declarat luni ca respecta decizia alegatorilor turci și ca se așteapta ca relația cu președintele turc, Tayyip Erdogan, sa fie una constructiva, noteaza Reuters. Totodata, l-a indemnat pe caștigatorul alegerilor electorale sa consolideze democrația in țara sa.

- Președintele turc, Tayyip Erdogan, a declarat victoria in alegerile de duminica, citand ceea ce a spus ca ar fi un mandat public pentru el și pentru alianța condusa de partidul sau de guvernamant, AK Party, relateaza Reuters.