Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari ruși Wagner, a declarat ca fiul lui Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a luptat in Ucraina ca artilerist in gruparea Wagner, informeaza CNN. In toamna anului trecut, dupa mobilizarea decretata de Putin, fiul lui Peskov a refuzat sa se…

- Kremlinul nu a primit nicio initiativa cu privire la incetarea focului in Ucraina de Pastele ortodox, a declarat presedintia rusa, potrivit EFE. „Nimeni nu a luat o astfel de initiativa. Nu s-a propus” asa ceva, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in conferinta sa de presa…

- Dmitro Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a calificat drept opționala publicarea declarațiilor de avere ale lui Vladimir Putin și ale altor oficiali ruși, informeaza agenția rusa de știri TASS.„Repet inca o data, acest lucru nu este necesar (n.r. - publicarea declarației), pornim in primul…

- Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a transmis ca presedintele rus Vladimir Putin nu a spus pana acum daca va candida din nou la alegerile prezidentiale programate pentru 2024, potrivit Agerpres care citeaza DPA. Pentru alegerile din martie 2018 și-a anunțat cu 4 luni inainte candidatura.…

- Relatiile Rusiei cu Republica Moldova sunt extrem de tensionate la ora actuala, a admis luni Kremlinul, care i-a acuzat pe liderii moldoveni ca urmaresc o agenda antiruseasca, la o saptamana dupa ce Chisinaul a declarat ca a dejucat o tentativa de lovitura de stat pusa la cale de Rusia, relateaza Reuters…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a sustinut marti ca NATO isi „demonstreaza zilnic ostilitatea fata de Rusia" si „devine din ce in ce mai implicata" in razboiul din Ucraina, scrie Reuters. „NATO este o organizatie care ne este ostila si care isi dovedeste aceasta ostilitate in fiecare…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat ca livrarile americane de rachete cu raza lunga de acțiune catre Ucraina nu ar face decat sa creasca tensiunile. Rusia iși va continua ofensiva in Ucraina cu orice preț. Asta a vrut sa spuna miercuri, purtatorul de cuvant al președintelui Vladimir Putin,…

- Declaratiile fostului premier britanic Boris Johnson despre presupusele "amenintari" cu rachete din partea presedintelui rus Vladimir Putin, intr-o conversatie telefonica purtata in februarie anul trecut, sunt o minciuna, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia…