Presedintele rus Vladimir Putin a salutat miercuri discutiile "constructive" pe care le-a avut cu omologul sau brazilian Jair Bolsonaro, in cadrul primei vizite oficiale a acestuia la Moscova, in plina criza intre Rusia si Occident in privinta Ucrainei, relateaza AFP.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, considera ca proiectul Dumei de Stat privind recunoasterea independentei regiunilor ucrainene Lugansk si Donetk nu este in conformitate cu Acordul de la Minsk, anunta Kremlinul, conform Mediafax.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, inceputul discuțiilor din cadrul NATO pe tema Ucraina - Rusia.

Cancelarul german Olaf Scholz a contrazis o afirmatie a presedintelui rus Vladimir Putin, care declarase anterior ca ceea ce se intampla in Donbas (estul Ucrainei) este 'genocid', relateaza marti DPA si Reuters.

Recunoasterea de catre Moscova a teritoriilor separatiste din estul Ucrainei ar echivala cu o ''agresiune fara arme'', a avertizat marti seara seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, dupa un apel in acest sens al deputatilor rusi, relateaza AFP.

Secretarul de stat american Antony Blinken are marti o noua discutie telefonica cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, a anuntat un responsabil al diplomatiei americane, potrivit AFP si Reuters.

Uniunea Europeana 'condamna ferm' apelul deputatilor rusi catre presedintele Vladimir Putin pentru recunoasterea teritoriilor separatiste proruse din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, a declarat marti seful diplomatiei UE, Josep Borrell, citat de AFP.

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marți, la Antena 3, despre eliminarea restricțiilor din pandemie, ca deși situația epidemiologica este din ce in ce mai buna, totuși nu este un moment bun pentru ridicarea masurilor anti-coronavirus pentru ca pandemia inca nu s-a terminat in Romania.