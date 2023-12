Stiri pe aceeasi tema

- Congresul american a esuat miercuri in adoptarea unui pachet financiar masiv de peste 106 miliarde de dolari reclamat cu insistenta de presedintele Joe Biden, continand fonduri pentru Ucraina si Israel, noteaza AFP, citat de Agerpres.Opozitia republicana a refuzat sa sustina acest text aflat in centrul…

- Peste 1.000 de cetateni americani si membri ai familiilor lor apropiate au plecat din Israel cu mijloace de transport inchiriate de guvernul american, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat pentru CNN, scrie news.ro.Purtatorul de cuvant a declarat ca guvernul SUA a oferit "peste…

- Douazeci si noua de cetateni ai Statelor Unite au murit in atacuri ale Hamas in Israel, a confirmat sambata un purtator de cuvant al Departamentului de Stat american, citat de Reuters. Anterior, 27 de morti fusesera confirmati in urma violentelor, scrie news.ro. Purtatorul de cuvant…

- Rusia este deschisa sa joace un rol in rezolvarea conflictului dintre Israel si gruparea islamista Hamas, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza dpa.

- Kremlinul a declarat luni ca ambasada sa nu are inca informații despre cați cetațeni ruși din Israel care ar fi putut fi raniți sau uciși dupa atacul-surpriza lansat de Hamas din weekend, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vorbind in cadrul unui briefing de presa…