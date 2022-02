Stiri pe aceeasi tema

- Este exclusa orice renegociere a PNRR pana in 2023, transmite purtatorul de cuvant al Guvernului. Dan Carbunaru a declarat ca Romania va respecta toate angajamentele privind reformele si investitiile din Planul National de Redresare si Rezilienta. Declaratia vine in contextul in care ministrul Muncii,…

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca va respecta toate angajamentele privind reformele si investitiile din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar demararea oricarui demers de renegociere pana in 2023 este exclusa, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, duminica,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a afirmat, citand date prezentate de ministrul Sanatatii in sedinta de Guvern, ca exista o crestere de 50% fata de saptamana trecuta a cazurilor de persoane infectate cu coronavirus. Cu toate acestea, numarul celor care necesita internare este redus.…

- Premierul Nicolae Ciuca a trecut in revista in cadrul sedintei de Guvern de miercuri progresele privind reformele si atingerea tintelor si jaloanelor din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, care a mentionat ca…

- Aproximativ un milion de romani s-au vaccinat in cabinetele medicilor de familie, de la inceputul campaniei de imunizare Aproximativ un milion de romani s-au vaccinat in cabinetele medicilor de familie, de la inceputul campaniei de imunizare Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, afirma…

- Proiectul de lege privind certificatul Covid, propus de PSD, va fi votat intr-o sesiune extraordinara, intre Craciun și Revelion. Asa au decis liderii Coaliției intr-o sedința in care s-a respins ideea asumarii raspunderii, asa cum ar fi dorit Florin Cițu. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila cere…