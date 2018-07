Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila se va intani miercuri cu presedintele Klaus Iohannis, a confirmat purtatorul de cuvant al Guvernului, la finalul sedintei Executivului. El a mai spus ca in sedinta de astazi a Cabinetului Dancila nu a fost adoptat niciun act normativ privind amnistia sau gratierea unor fapte…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat ca in sedinta de marti a Guvernului nu s-a discutat despre un act normativ privind amnistia si gratierea si a confirmat ca joi va avea loc o noua sedinta a Executivului. "Nu a fost vorba in sedinta de Guvern despre un act privind…

- Guvernul a decis, in sedinta de joi, prelungirea pana la 31 iulie a termenului limita pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Executivul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonata de urgenta prin care a fost prelungit,…

- Guvernul da locuințe de protocol pentru șefii CCR, Academiei Romane, Curții de Conturi ICCJ și CSM. Prin Ordonanța de Urgența adoptata miercuri in ședința Executivului, RAAPPS va putea sa stabileasca valoarea chiriilor, in funcție de criteriile de eficiența, in condițiile in care in prezent, unele chirii…

- "Incepand de luni, toate taxele si impozitele datorate catre ANAF se vor putea plati prin unitatile CEC Bank. Pana la sfarsitul acestui an, CEC Bank nu va percepe niciun comision. Este vorba despre taxe datorate de persoane fizice, indiferent daca acestea au sau nu au cont la CEC", a anuntat premierul…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind alocarea a 10 milioane de lei pentru lucrari de reparatii capitale la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" din Iasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi…

- Potrivit informatiilor publicate oficial de Guvern, in sedinta de miercuri au fost adoptate cinci memorandumuri, insa niciunul nu are legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Ba, mai mult, intrebat de jurnalisti daca a fost adoptat documentul care viza Ambasada Romaniei din…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat joi seara ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a negat ca un astfel de memorandum ar fi fost…