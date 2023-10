Stiri pe aceeasi tema

- Eylon Levy, purtatorul de cuvant al guvernului israelian a facut declarații despre razboi și a declarat ca Israelul lucreaza cu parteneri internaționali pentru a-i ajuta pe palestinieni sa poata pleca spre zone mai sigure.

- Eylon Levy, purtatorul de cuvant al premierului Beniamin Netanyahu, a vorbit la Antena 3 , susținand ca „Israelul face o favoare umanitații eliminand acest rau numit Hamas”. „Premierul Beniamin Netanyahu a avut un mesaj extrem de clar. Este doar inceputul. Vom distruge capabilitațile militare ale Hamas…

- Un anunț important a fost facut de purtatorul de cuvant militar al Brigazilor Al-Qassam, Abu Ubaida. Purtatorul de cuvant al Al Qassam, Abu Obedia: „Vom... The post Hamas a anunțat ca va executa public ostaticii daca Israelul va continua sa bombardeze Gaza appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un anunț important a fost facut in urma cu cateva minute de purtatorul de cuvant militar al Brigazilor Al-Qassam, Abu Ubaida.Purtatorul de cuvant al Al Qassam, Abu Obedia: „Vom vorbi cu inamicul cu limbajul pe care il cunoaște - violența, și am decis sa punem capat terorismului entitații fasciste…

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) afirma ca au lansat atacuri aeriene multiple impotriva infrastructurii critice a Hamas. Printre țintele atacate se numara și o moschee din regiunea Jabaliya, care era utilizata drept „resursa operaționala"

- Forțele israeliene s-au confruntat la sol cu luptatorii Hamas in sate, baze militare și puncte de trecere a frontierei, iar atacurile aeriene israeliene au vizat ținte Hamas din Gaza, potrivit CNN.

- Trupele israeliene s-au angajat in lupte la sol "in mai multe locuri in jurul Fasiei Gaza" impotriva combatantilor ce s-au infiltrat "cu ajutorul unor parapante" pe mare si pe uscat, potrivit purtatorului de cuvant al armatei israeliene, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "In acest moment, suntem…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat vineri despre actul nromativ privind limitarea adaosului comercial la alimentele de baza, ca este foarte posibil ca lista sa sufere modificari, poate sa fie extinsa sau unele produse sa fie inlocuite cu altele.Intrebat daca limitarea adaosului…